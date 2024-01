Signal Messenger informiert über Neuerungen

Signal informiert über aktuelle und kommende Neuerungen beim Signal Messenger, einem Messenger, der auf Datenschutz und Privatsphäre setzt.

Laut der Studie „Mobile 360°“ nutzt jeder vierte Deutsche Signal. Das würde ich aus meiner ganz subjektiven Erfahrung anzweifeln, aber so hat man es verkündet. Zu den aktuellen Verbesserungen gehören die Emoji-Konvertierung in der Desktop-Version und eine verbesserte Videocodierung in der Android-Version, die beispielsweise Dolby-Vision-Videos effizienter komprimieren kann.

Eine bevorstehende Neuerung ist die Einführung von Benutzernamen, die es ermöglichen sollen, die eigene Telefonnummer vor Signalkontakten zu verbergen. Dieses Feature befindet sich bereits in der Testphase, der genaue Starttermin ist jedoch noch nicht bekannt. Weitere kommende Funktionen sind Cloud-Backups unter iOS und die Möglichkeit, einfache Anruf-Links für Gruppen-Videoanrufe zu erstellen.

Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal-Foundation entwickelt. Der Quellcode von Signal ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden.

