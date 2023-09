So laufen die Amazon Prime Deal Days 2023

Amazon startet bald ein weiteres Shopping-Event für seine Prime-Kunden. Die Prime Deal Days 2023 finden am 10. und 11. Oktober statt.

Amazon startet mit den Prime Deal Days in den Herbst. Das ist ein 48-stündiges Shopping-Event für Prime-Mitglieder am 10. und 11. Oktober 2023. An diesen beiden Tagen können Prime-Mitglieder von zahlreichen „stark reduzierten“ Angeboten profitieren. Die Deals decken verschiedene Kategorien ab, darunter Elektronik, Spielzeug und Haushaltswaren.

Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder weiterhin vom kostenlosen Premium-Versand für Millionen von Artikeln sowie der taggleichen Lieferung in ausgewählten deutschen Ballungsräumen. Interessenten, die noch kein Prime-Mitglied sind, können den Service 30 Tage lang kostenlos auf Amazon.de/prime kennenlernen.

Neben Angeboten für Amazon-Geräte können Prime-Mitglieder auch von Rabatten von bis zu 30 Prozent aus dem Fashion-Bereich profitieren, darunter bekannte Namen wie Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma und Swarovski.

Bereits vor den Prime Deal Days gibt es Angebote und Aktionen. Dazu gehören bis zu 20 Prozent Rabatt auf Angebote bei Amazon Fresh, einem Service, mit dem Prime-Mitglieder in ausgewählten deutschen Städten frische Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs bequem online bestellen können.

Amazon Music Unlimited kostenlos nutzen

Außerdem können neue Abonnenten von Amazon Music Unlimited vier Monate lang kostenlos auf mehr als 100 Millionen Songs und Top-Podcasts zugreifen. Prime-Mitglieder, die bereits Amazon Music Unlimited abonniert haben, können vier Monate lang kostenlos auf eine Familienmitgliedschaft upgraden.

Erste und beste Anlaufstelle für die Prime Deal Days ist diese Sonderseite bei Amazon. Dort landen dann auch stets die tagesaktuell besten Angebote.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich im Vorfeld bei Amazon Prime anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen.

Über interessante Aktionen und Angebote im Rahmen der Prime Deal Days 2023 informieren wir euch wie üblich tagesaktuell im Blog, sobald es losgeht.

Zu den Deals bei Amazon →

