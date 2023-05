Sixt Neuwagenkunden erhalten kostenlose EnBW-Ladekarte

Die Allane Mobility Group und der Energieversorger EnBW haben eine Kooperation vereinbart, um das Angebot für Sixt-Neuwagenkunden, die einen Vertrag für ein Elektrofahrzeug abschließen, zu erweitern.

Diese Kunden erhalten kostenlos eine EnBW mobility+ Ladekarte und können sechs Monate lang den EnBW mobility+ Ladetarif M ohne Grundgebühr nutzen. Die Ladekarte ermöglicht den Zugang zu mehr als 400.000 Ladepunkten in 17 europäischen Ländern, darunter Hunderte von Ladepunkten anderer Betreiber.

Zum Start eines Leasing- bzw. Vario-Leasing-Vertrags bei Sixt Neuwagen erhalten berechtigte E-Fahrzeug-Kund*innen bei der Buchung des EnBW mobility+ Ladetarifs M in der kostenlosen EnBW mobility+ App einen Gutschein für sechs Monate Grundgebühr zu je 5,99 Euro. Der Gesamtwert beträgt damit rund 36 Euro. Der Tarif ist monatlich künd- bzw. wechselbar.

Allane will mit dieser Kooperation den Anteil von Elektrofahrzeugen in ihrem Vertragsbestand erhöhen und damit ihre Wachstumsstrategie unterstützen. EnBW betreibt das größte Schnellladenetz in Deutschland und baut seine Schnellladeinfrastruktur flächendeckend aus.

