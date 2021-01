ŠKODA startet neue Kalender-App in SCALA und KAMIQ

ŠKODA erweitert die Palette seiner Infotainmentanwendungen um eine neue Kalender-App. Fahrer eines ŠKODA SCALA oder KAMIQ mit dem Infotainmentsystem Amundsen können sich ab sofort neben der Wetter- und der News-App auch ihren persönlichen Terminkalender auf das Fahrzeugdisplay holen.

Das neue Feature ist für die dritte Generation des Modularen Infotainment-Baukastens verfügbar. Es ermöglicht über die Synchronisation mit einem Google-Kalender den Zugriff auf Termine und bietet auch eine Unterstützung von Telefonkonferenzen.

Um die neue Kalender-App zu nutzen, benötigt der ŠKODA Kunde einen ŠKODA Connect-Account und ein Google-Konto. Für die bei der Synchronisierung anfallende Datenübertragung ist die Buchung eines Datenpakets oder der Zugriff auf das Datenvolumen eines Mobilgeräts über einen WLAN-Hotspot erforderlich. Verfügbar sein wird die Kalender-App in den 27 Ländern der Europäischen Union sowie in Norwegen, der Schweiz, Großbritannien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Serbien, Island und der Ukraine.

Die Kalender-App steht in einer Einführungsphase kostenlos zum Download bereit. Bis Mitte 2021 soll die neue App in Europa auch in den ŠKODA Modellen OCTAVIA, SUPERB, SUPERB iV, KAROQ und KODIAQ verfügbar sein.

