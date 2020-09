Škoda Octavia: Neues Modell mit Hybridantrieb ab sofort bestellbar

Der neue Škoda Octavia iV mit Hybridantrieb wurde bereits Ende 2019 angekündigt. Nun ist das erste Modell bestellbar.

Auch der neue Škoda Octavia kommt wieder als Kombi und Limousine daher. Er kommt mit einem frischen Design und zahlreichen Features zum Kunden. Der Fokus liegt in unserem Blog aber nicht darauf. Wer sich für LED-Lichter, Navi und Co. interessiert, findet alle Details dazu in der Pressemappe bei Škoda.

-->

Die Neuigkeit heute: Ab sofort ist der OCTAVIA iV 1,4 TSI bei den ŠKODA Händlern bestellbar. In der Style-Ausstattung steht er ab 37.617 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer bereit. Die Kombiversion startet bei 38.299 Euro.

Die Plug-in-Version soll einen Normverbrauch von 1,5 bis 1,2 l/100 km (kombinierter Stromverbrauch 11,6 bis 11,1 kWh/100 km) und die Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP) bieten.

Auch beim Octavia iV kommt für den Plug-in-Hybridantrieb der genannte 1,4-TSI-Benzinmotor mit 115 kW (156 PS) und ein 75 kW starker Elektromotor zum Einsatz. Die Systemleistung liegt bei 150 kW (204 PS), das maximale Drehmoment bei 350 Nm. Die Plug-in-Hybridvariante ist mit einem 6-Gang-DSG ausgerüstet.

Mehr als 60 Kilometer elektrische Reichweite

Die Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterie verfügt über eine Kapazität von 37 Ah sowie einen Energiegehalt von 13 kWh und ermöglicht eine elektrische Reichweite von mehr als 60 Kilometern im WLTP-Zyklus. Der Akku lässt sich zu Hause an einer haushaltsüblichen Steckdose oder einer Wallbox aufladen, der Ladeanschluss versteckt sich hinter einer Klappe im vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite, die sich per Knopfdruck in der Türverkleidung öffnen lässt.

Ansonsten unterscheidet sich der Octavia iV von den Modellen mit reinen Verbrennungsmotoren nur durch den fünf Liter kleineren 40-Liter-Benzintank, die iV-Plakette an der Heckklappe und das 10 Zoll (ca. 25 Zentimeter) große zentrale Display mit einem iV-Begrüßungslogo und spezifischen Anzeigen.

Der Octavia iV ist in allen Ausstattungsversionen und Modellen außer Active sowie SCOUT verfügbar und bietet als Limousine ein Kofferraumvolumen von 450 Litern, als Kombi von 490 Litern.

VW ID.6: Volkswagen scheint schon startklar Volkswagen liefert aktuell die ersten Einheiten vom VW ID.3 aus und hat auch schon erste Medien mit dem VW ID.4 fahren lassen. Die Ankündigung findet dann am 23. September statt. Nach den beiden Modellen, die schon offiziell bestätigt wurden, dürfte…8. September 2020 JETZT LESEN →

-->