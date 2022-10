Skoda plant autonome Elektroautos im Abo

Im Gespräch mit Autocar hat Klaus Zellmer von Skoda verraten, dass nicht nur Volkswagen an autonomen Autos für die Zukunft arbeitet, es sind auch Modelle für Skoda in Planung. Das sei ein lukrativer Markt, den man nicht verpassen möchte.

Das Unternehmen entwickelt daher erste Elektroautos, die man in Zukunft in einem Abo nutzen können wird. Klaus Zellmer ist sowieso davon überzeugt, dass der Trend bei Auto weg von besitzen und hin zu ausleihen geht, das will man nutzen.

Bei der Volkswagen AG wird wohl ein autonomer VW ID Buzz gegen 2025 den Anfang machen und bei Europcar im Abo landen. Bisher ist noch unklar, was Skoda für die autonome Zukunft geplant hat, aber man wird sicher VW-Technik nutzen.

