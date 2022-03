Sky schnappt sich BBC Studios-Inhalte

Sky Deutschland hat diese Woche verkündet, dass man „einen umfangreichen Produktionsvertrag im Bereich Dokumentationen geschlossen“ hat. Es geht um „Factual-Content“ für Deutschland, die Details und Inhalte sind nicht bekannt.

Darüber hinaus soll diese „langfristige Vereinbarung“ (man hat auch leider keinen Zeitraum genannt) dafür sorgen, dass Sky die „Heimat für die Premium-Inhalte im Bereich Dokumentationen von BBC Studios“ wird. Dazu hieß es heute bei Sky:

Die langfristige Partnerschaftsvereinbarung sieht vor, dass Sky Deutschland zur Pay-TV-Heimat für BBC Studios Premium-Factual-Inhalte in Deutschland wird und exklusiv über 150 Stunden Titel im Bereich Dokumentationen aus dem Katalog der BBC Studios anbieten wird. Der Factual-Output der BBC Studios ist auf den Kanälen Sky Nature und Sky Documentaries von Sky Deutschland zu sehen, die im September 2021 in Deutschland gestartet sind.

Sky kauft also weiterhin hochwertige Inhalte von anderen Unternehmen wie BBC oder eben HBO ein, die sicher froh sind, dass sie einen (sicher gut zahlenden) Anbieter in Deutschland haben. Und bei BBC deutet sich derzeit nicht an, dass man einen eigenen Streamingdienst plant, die Partnerschaft ist also für beide gut.

