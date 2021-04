Sky integriert Disney+

Sky erweitert das Angebot an Streamingdiensten und bietet Kunden mit Sky Q ab sofort (ab dem 8. April) auch Disney+ an. Allerdings nur als App, wenn ihr die Inhalte von Disney+ sehen wollt, dann benötigt ihr ein aktives Abo bei Disney+.

Schon 2018 hat man sich bei Sky also Netflix geschnappt, dann folgte letztes Jahr noch Amazon Prime Video und Apple TV+ wird man sicher auch schon planen. Sky bietet zwar eigene Inhalte an, will aber dennoch eine All-In-One-Plattform sein.

Der Sky Ticket TV Stick soll übrigens auch bald mit einer App für Disney+ versorgt werden, allerdings gibt es da noch kein Datum. Sky spricht von „wenigen Wochen“ und wir werden euch dann natürlich hier informieren, wenn die App da ist.

