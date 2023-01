WOW-App: Zeitpunkt für 4K-Qualität weiter unklar

Wir schauen momentan einige Inhalte bei WOW und House of the Dragon hat mir dabei durchaus gut gefallen. Doch das erste Highlight steht für mich mit The Last of Us in ein paar Tagen an und die ersten Stimmen dazu sind bisher sehr gut.

Da es ebenfalls eine HBO-Serie ist und wir das somit wieder bei WOW schauen, hat mich mal interessiert, was eigentlich aus den 4K-Plänen wurde. Immerhin sprach Sky im Frühjahr 2022 darüber, dass man 4K in die eigenen Apps bringen möchte.

Ich habe also bei Sky nachgefragt und dort hat man mir bestätigt, dass dieser Plan noch steht, es aber weiter „kein konkretes Timing“ gibt. Das klingt also nicht so, als ob das unmittelbar auf der Roadmap steht – vielleicht noch nicht einmal für 2023.

Sky hat derzeit andere Probleme, aber 4K HDR steht schon viel zu lange auf der Wunschliste der Nutzer, das hätte mit dem Rebranding letztes Jahr ruhig kommen dürfen. Schade, denn ich würde die guten HBO-Serien wirklich gerne in einer guten Qualität genießen. Ich glaube aber nicht, dass dieser Schritt so schnell kommt.

