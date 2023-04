Ende von HBO bei Sky: Max soll nach Deutschland kommen

HBO Max wurde gestern in Max umbenannt und im Mai geht der „neue“ Dienst in den USA an den Start. Dann folgen im Herbst weitere Länder und 2024 ist ein Start in Europa geplant. Auch in Deutschland? Noch nicht, dieser soll allerdings folgen.

Warner will Max nach Deutschland bringen

Bei DWDL hat man bei Warner Media nachgefragt und dort hieß es, dass Max „zu gegebener Zeit“ in Deutschland folgen wird. Das sei abhängig von „Vereinbarungen mit Partnern, spezifischen Geschäftsumfeldern und Entwicklungen“, so Warner.

Aktuell gibt es einen Vertrag mit Sky und RTL in Deutschland, wobei in beiden Fällen keine offizielle Laufzeit kommuniziert wurde. Man munkelt, dass der Deal mit Sky bis 2025 geht, aber die Einigung kam schon 2019, der Deal mit RTL ist jünger.

Bei Sky betonte man 2021, dass man sich jetzt langsam auf eine Zeit ohne HBO vorbereitet, aber man hat da wohl noch eine Weile Zeit. 2024 kommt Max nicht nach Deutschland. Doch der Dienst kommt und es gibt ein Ablaufdatum. In Zukunft werden HBO-Inhalte bei Max in Deutschland zu sehen sein. Ich tippe auf Herbst 2025.

