Sky Showcase startet im August

Sky wird ab dem 4. August einen neuen Sender für Kunden anbieten, der sich Sky Showcase nennt. Diesen wird man auf Platz 100 der Senderliste packen und es ist ein 24-Stunden-Sender, der euch rund um die Uhr mit Inhalten von Sky versorgt.

Das Motto? Der Name sagt es eigentlich schon, es soll ein „Schaufenster in die vielfältige Entertainment-Welt von Sky“ werden. Es gibt also Sport, Serien, Filme, Dokumentationen und mehr. Und zur Primetime kommen dann die Sky Originals.

Sky Showcase ist sowohl im Entertainment-Paket auf Sky Q enthalten als auch auf dem Streamingdienst WOW (ehemals Sky Ticket) verfügbar. Weitere Details gibt es auf der neuen Seite für Sky Showcase und am 4. August geht es dann eben los.

