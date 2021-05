Sky und DAZN bauen ihre Kooperation aus

DAZN erhöht nicht nur die Preise, sondern baut auch die Kooperation mit Sky aus. Ab Sommer können Kunden auch über Sky Q ihr DAZN-Abonnement buchen.

Mit der DAZN-App auf Sky Q erhalten Kunden, die DAZN über Sky buchen, in der kommenden Saison eine größere Auswahl an Live-Sport-Events, darunter etwa die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, fast die komplette UEFA Champions League, La Liga, US-Sport, Tennis, Kampfsport und einiges mehr.

-->

Auf DAZN können alle Events live, Re-Live auf Abruf oder in Form von Highlights angesehen werden. Zudem bietet DAZN eine Bibliothek an Originalinhalten. Kunden, die DAZN über Sky buchen, erhalten außerdem „das Beste von DAZN“ auf den zwei linearen DAZN-TV-Kanälen (DAZN1 und DAZN2).

Diese sind auf allen Sky Receivern verfügbar, einschließlich Sky Q, Sky+ und der Sky Q Mini Box. Die beiden linearen DAZN-Kanäle stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben.

Die Kunden können ihr DAZN-Abo künftig auch direkt über Sky buchen und sich in diesem Zusammenhang auch direkt an den Sky Kundenservice wenden. Ab dem Sommer kann DAZN als Monatsabonnement zum Standardpreis von DAZN oder als Jahresabonnement abgeschlossen werden, wobei der Standardpreis von DAZN in 12 Monatszahlungen aufgeteilt wird.

Sportinhalte bei Sky →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->