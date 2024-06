Smart #1 günstiger kaufen: Preis für die neue Basis

Bei Smart senkt man den Preis des Smart #1 und führt zwei neue Basisversionen des Elektroautos ein. In Österreich sind diese sogar schon gelistet, dort findet man den Smart #1 Pure und den Smart #1 Pure+. In Deutschland fehlen diese noch.

Preislich geht es jetzt bei 36.200 Euro los, bei den Preisen in Deutschland könnten wir bei ca. 35.000 Euro landen, diese sind hier etwas niedriger (da es auch keine Förderung mehr gibt). Offizielle Angaben von Smart fehlen bisher allerdings noch.

Die neue Basis kommt mit einem 49 kWh großen Akku daher, den man mit 7,4 kW (AC) bzw. 130 kW (DC) lädt und die Plus-Version kommt mit 66 kWh daher und sie wird mit 22 kW (AC) bzw. 150 kW (DC) geladen. Beide haben 200 kW (ca. 272 PS).

Bisher startet der Smart #1 bei 37.490 Euro in Deutschland, er wird damit also noch kein Schnäppchen, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Und mit dem ein oder anderen Deal könnte da in Zukunft vielleicht ein attraktives Angebot kommen.

