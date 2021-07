Smart: Neues Teaserbild zeigt Elektro-SUV

Bei Smart steht ein Neuanfang an und die Marke wird nach dem Joint Venture zwischen Daimler und Geely nun bald ihr erstes Konzept präsentieren. Es ist ein Elektro-SUV geplant, der mit einer neuen Designsprache daher kommt.

Das bisher größte Auto von Smart

Smart möchte das bis dato größte Auto der Marke zeigen und noch mehr in den Premiumbereich vordringen. Es ist noch unklar, wann der Elektro-SUV von Smart kommt, aber das Konzept wird auf der IAA 2021 im September vorgestellt.

Mercedes-Benz wird zwar sicher den neuen EQE in den Fokus rücken, doch Smart soll Teil des Auftritts in München sein. Das Beitragsbild zeigt den neuen Smart von oben und in Kombination mit der Designskizze ergibt sich ein erstes Bild:

Ich bin ja mal gespannt, wie sich Smart jetzt entwickelt, denn man will sich vom „knuddeligen“ Stadtflitzer-Image trennen. Der neue Elektro-SUV soll aggressiver werden und somit dann auch eine neue Zielgruppe bei Smart ansprechen.

Basis wird wohl die SEA-Plattform (Sustainable Experience Architecture) von Geely sein und ich gehe mal davon aus, dass wir zusammen mit dem Konzept auch die ersten technischen Daten für die Serienversion bekommen werden.

