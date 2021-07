Smart TVs: Samsung entwickelt Micro-LED-Technologie weiter

Samsung hat heute bekannt gegeben, dass die 2021er-Version von „The Wall“ in den Verkauf geht. Das ist ein extrem teurer Smart TV mit Micro-LED-Technologie, der bei über 100.000 Euro startet – und ja, da ist keine Null zu viel.

Die neue Generation für 2021 ist dünner, hat kleinere Micro-LEDs (40 Prozent kleiner im Vergleich zu 2020), besitzt 120 Hz, einen neuen KI-Chip für ein besseres Bild und es ist bereits möglich Inhalte in 8K-Auflösung abzuspielen.

Die TVs können kombiniert werden und so kann man eben auch eine Wand (Wall) mit den Displays bauen. Das sind dann also Displays, die sich Unternehmen für Werbezwecke kaufen und die sich noch nicht an Privatkunden richten.

Micro-LED-TVs: Wann kommt der Massenmarkt?

Langfristig soll die Micro-LED-Technologie jedoch die Zukunft der TV-Sparte bei Samsung sein, denn man erreicht die Qualität von OLED-Panels beim Kontrast und den Schwarzwerten, aber sie sind eben auch bis zu 1.600 nits hell.

Momentan geht es bei 99 Zoll los, doch im Herbst soll auch ein Modell mit 76 Zoll folgen. Das wird dann aber vermutlich dennoch um die 100.000 Euro kosten. Die spannende Frage lautet: Wann wird Samsung die Massen erreichen?

Samsung dementiert das zwar gerne, aber es steht im Raum, dass man nächstes Jahr doch ein OLED-Lineup zeigt. Man dürfte also davon ausgehen, dass Micro-LED-Modelle für den Massenmarkt noch viele Jahre dauern werden.

