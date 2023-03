Snapdragon 7+ Gen 2 vorgestellt: Qualcomm fehlen die Partner

So langsam landen immer mehr Android-Smartphones mit dem Snapdragon 8 Gen 2 im Handel, doch Qualcomm hat für 2023 auch einen neuen Chip der 7er-Reihe parat, den Snapdragon 7+ Gen 2, der vor allem die CPU-Leistung massiv steigert.

Im Vergleich zum Snapdragon 7 Gen 1 gibt es 50 Prozent mehr Leistung und die GPU-Leistung hat man sogar verdoppelt. Qualcomm spricht außerdem von einem 17 Prozent effizienteren Chip, man spart im Alltag also im besten Fall noch Akku.

Snapdragon 7+ Gen 2: Nur zwei Partner genannt

Die ersten Smartphones mit dem Snapdragon 7+ Gen 2 werden noch im März von Realme und Redmi gezeigt, aber so richtig breit ist das Portfolio an Partnern noch nicht. Die 7er-Chips waren früher doch etwas beliebter in der Android-Mittelklasse.

Ich vermute mal, dass Qualcomm hier den Druck von MediaTek spürt, denn viele Marken greifen entweder direkt zu einem Chip der 8er-Reihe oder eben zu einem günstigeren Dimensity-Chip. Mehr Details gibt es auf der Seite von Qualcomm.

