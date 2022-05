Snapdragon 8 Gen 1 Plus: Qualcomm plant neuen Flaggschiff-Chip

Wir haben schon sehr häufig von einem Snapdragon 8 Gen 1 Plus (falls er so heißen wird) gehört. Eine gute Quelle aus China behauptet jetzt, dass die Ankündigung von Qualcomm in der kommenden Woche (Freitag, am 20. Mai) stattfinden wird.

Neue Modelle werden wir vermutlich noch nicht sehen, aber sicher einige Marken, die ein Smartphone mit dem Snapdragon 8 Gen 1 Plus bestätigen. Es wird jedoch ein paar Monate dauern, bis man die neuen Flaggschiffe im Handel kaufen kann.

Snapdragon 7 Gen 1 soll ebenfalls kommen

Der Schritt dürfte für die meisten Nutzer komplett überflüssig sein, kaum einer wird den Schritt vom Snapdragon 888 zum Snapdragon 8 Gen 1 spüren. Und dann wird es da ja auch sicher Anfang 2023 direkt noch den Snapdragon 8 Gen 2 geben.

Eine Sache finde ich aber spannend: Qualcomm soll auch einen neuen Chip der 7er-Reihe für kommende Woche geplant haben. Wir könnten also endlich den ersten Snapdragon 7 Gen 1 sehen, der vermutlich ein sehr großer Schritt ist.

