Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy: Das ist der neue S23-Prozessor für Samsung

Samsung setzt mit dem Galaxy S23-Lineup endlich auch global auf einen Chip von Qualcomm und es wurde der Snapdragon 8 Gen 2. Allerdings nicht in der normalen Version, es gibt einen Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Doch was bedeutet das?

Es ist im Kern schon der bekannte Snapdragon 8 Gen 2, dessen vollständige Details ihr auf der Webseite von Qualcomm nachlesen könnt. Allerdings gibt es eine Peak-Leistung von bis zu 3,36 GHz statt 3,2 GHz. Heißt: Minimal mehr Power im Alltag.

Am Ende dürfte das aber wie beim Snapdragon 8 Gen 1 und Snapdragon 8+ Gen 1 sein und die meisten werden sowas nicht bemerken. Entscheidend ist aber für mich nicht, ob es minimal mehr Power gibt, sondern wer diesen neuen Chip jetzt fertigt?

Wer fertigt diesen Snapdragon 8 Gen 2 genau?

Manche haben befürchtet, dass Samsung diesen Chip produziert und es daher eine exklusive Version ist. Nein, auch dieser Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy wird von TSMC gefertigt, das hat Qualcomm diese Woche gegenüber ZDnet bestätigt.

Ich bin jetzt gespannt, was das für den Alltag bedeutet. Performance war für mich bisher auch kein Problem bei den Exynos-Chips, aber sie waren bei mir nicht so effizient wie gewünscht. Mal schauen, ob diese Schritt das beim S23 ändert.

OnePlus lacht über Samsung und sollte sich eher bedeckt halten Samsung präsentierte gestern die Galaxy S23-Reihe und OnePlus nutzte diese Chance, um bei Twitter ein bisschen gegen Samsung zu stänkern. Man machte sich über die hohe Auflösung der Kamera lustig, darüber, dass das Ultra wie das letzte Modell aussieht und…2. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->