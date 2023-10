Snapdragon 8 Gen 3 vorgestellt: Neuer Flaggschiff-Chip für 2024

Das Jahr neigt sich dem Ende und die Android-Flaggschiffe für 2023 sind alle bekannt und erhältlich. Doch die Branche bereitet sich bereits auf 2024 vor und das Geschäft beginnt mittlerweile schon im alten Jahr auf dem chinesischen Markt.

Snapdragon 8 Gen 3 offiziell vorgestellt

Da werden wir nämlich schon Ende des Jahres erste Neuheiten wie die Xiaomi 14-Reihe sehen und daher hat Qualcomm heute den Snapdragon 8 Gen 3 vorgestellt. Das ist der neue Flaggschiff-Chip, der uns nächstes Jahr häufig begegnen wird.

Der Fokus liegt, wie könnte es auch anders sein, auf KI. So gibt es einen Assistent, der auf Meta Llma 2 basiert und direkt auf den Geräten genutzt werden kann, die Daten werden dabei schneller und effizienter beim Snapdragon 8 Gen 3 verarbeitet.

Die Qualcomm AI Engine ist ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft der Chips und wird auch in anderen Bereichen wie bei der Kamera genutzt. Der neue Chip sollte also, wenn es richtig genutzt wird, für bessere Fotos und Videos sorgen. Wobei die Hersteller mittlerweile oft eigene Wege mit eigenen Chips in Flaggschiffen gehen.

Qualcomm bleibt bei 4 nm-Verfahren

Und sonst? Natürlich ist der Snapdragon 8 Gen 3 schneller und besser, es gibt jetzt Support für externe Displays mit bis zu 240 Hz, es gibt eine neue Version des 5G-Modems (bei Bluetooth und WLAN tut sich nichts), der Sound wurde optimiert und mehr. Eine Übersicht der Spezifikationen findet ihr am Ende von diesem Beitrag.

PS: Qualcomm spricht von etwa 30 Prozent mehr Leistung und 20 Prozent weniger Power bei der Effizienz. Bei solchen Zahlen kann man aber nur schwer ein Fazit für den Alltag ableiten, denn da muss man erst Geräte mit den neuen Chips nutzen.

Der Snapdragon 8 Gen 3 wird übrigens wie erwartet im 4 nm-Verfahren gefertigt, da ist seit einigen Wochen bekannt, dass Apple mit dem A17 Pro die komplette 3 nm-Kapazität für eine ganze Weile gesichert hat. Der Schritt zum 3 nm-Verfahren wird dann also vermutlich erst mit dem Snapdragon 8 Gen 4 für 2025 anstehen.

