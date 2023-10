Xiaomi zeigt wohl nächste Woche das Elektroauto

Xiaomi hat ein sehr spannendes Event für Ende 2023 geplant, denn wir sehen (wie jedes Jahr) die neue Flaggschiff-Reihe in China. Das Xiaomi 14 (Pro) steht also an und wird am 26. Oktober präsentiert. Es kommt dann allerdings erst 2024 zu uns.

Mit der 14er-Reihe werden wir auch HyperOS als neue Benutzeroberfläche sehen, welche MIUI ablöst. Doch HyperOS ist mehr, als nur eine Benutzeroberfläche für Android, es ist ein „vollständiges Ökosystem für Menschen, Autos und Häuser“.

Das Elektroauto von Xiaomi kommt

Es hat sich schon angedeutet, dass Xiaomi auf dem Event erstmals das Elektroauto zeigt und „Autos“ ist schon ein ziemlich eindeutiger Hinweis. Es wird aber auch so langsam Zeit, denn im ersten Halbjahr 2024 soll bereits die Produktion anlaufen.

Xiaomi ist dafür bekannt, dass man vor dem Event zahlreiche Teaser in Netzwerken teilt und Produkte gerne vorher zeigt. Xiaomi 14 und Co. werden wir also sicher bald sehen, ich bin aber mal gespannt, ob man das Elektroauto vor dem Event zeigt.

