Snapdragon X60: Qualcomm zeigt neues 5G-Modem

Qualcomm hat heute das Snapdragon X60 Modem für das 5G-Zeitalter offiziell vorgestellt. Das erste 5G-Modem hatte die Bezeichnung X50, gefolgt von X55 und danach erwartet uns nun das X60-Modem der Snapdragon-Reihe.

Es ist jedoch unklar, warum Qualcomm das Modem schon so früh vorgestellt hat, denn wir werden es erst Anfang 2021 in den ersten Flaggschiff-Smartphone sehen. Vermutlich zusammen mit dem Snapdragon 875, der Ende 2020 folgen dürfte.

-->

Vielleicht hat Qualcomm die gestrige Meldung gesehen, in der es um den Deal mit Apple ging und in der das X60-Modem bereits erwähnt wurde. Beim Modem für 2022 ist noch unklar, ob wir das X65- oder X70-Modem sehen werden.

Qualcomm schreibt beim Snapdragon X60 5G-Modem:

[…] the world’s first 5-nanometer 5G baseband and is the world’s first 5G Modem-RF System to support spectrum aggregation across all key 5G bands and combinations, including mmWave and sub-6 using frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).