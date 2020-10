Snapdragon 875: Qualcomm plant wohl Event am 1. Dezember

Qualcomm soll wohl erste Medien zu einem virtuellen Meeting am 1. Dezember eingeladen haben, das hat Roland Quandt gehört. Qualcomm schickte die Tech-Influencer in den letzten Jahren gerne auf eine Luxus-Reihe nach Hawaii, doch das geht in Corona-Zeiten nicht, daher wird es auch 2020 eine virtuelle Reise sein.

Snapdragon 875 mit 5-nm-Verfahren

Was werden wir sehen? Qualcomm ist dafür bekannt, dass man im Dezember den neuen Flaggschiff-SoC zeigt, was bedeutet, dass der Snapdragon 875 ansteht. Bei Qualcomm wird auch der Schritt zum 5-nm-Verfahren anstehen, den Apple nun als erster Hersteller mit dem Apple A14 im neuen iPad Air eingeläutet hat.

Der Snapdragon 875 wird dann sicher wie immer ab Anfang 2021 in den ersten Android-Flaggschiffen wie dem OnePlus 9, Xiaomi Mi 11 und Samsung Galaxy S30 (nicht in Europa) zu finden sein. Neben dem Snapdragon 875 wird man vielleicht auch noch weitere SoCs zeigen, der Fokus dürfte wieder voll auf 5G liegen.

Ich bin gespannt, wie sich Qualcomm positionieren wird, denn 2020 hat gezeigt, dass Hersteller wie Google oder LG auch gerne mal auf den Snapdragon 865 in ihren Spitzenmodellen verzichten können. Und der Snapdragon 875 wird im Einkauf bei Qualcomm sicher nicht günstiger, als der Snapdragon 865 sein.

SDM875 on Dec 1st. — Roland Quandt (@rquandt) October 5, 2020

