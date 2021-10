Social-News-Plattform Reddit startet offiziell in Deutschland

Die Social-News-Plattform Reddit startet ab heute offiziell in Deutschland. Nutzbar war sie hierzulande bisher bereits, doch es gibt Neuigkeiten zum offiziellen Launch.

Millionen deutsche User zieht es täglich zu Reddit. Mit einem Nutzerwachstum von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist Deutschland nun die Heimat Reddits fünftgrößter Nutzerbasis. Nach dem Launch in Australien und Kanada im Juli und März dieses Jahres ist Deutschland der nächste Schritt in der internationalen Expansionsstrategie von Reddit. Daher startet Reddit hierzulande nun offiziell und siedelt in Berlin auch ein Team vor Ort an. So heißt es:

Unser Berliner Team umfasst derzeit die Bereiche Community, Sales, Ops, Product sowie Engineering und wird von einem lokal ansässigen General Manager geleitet, der in den kommenden Monaten ernannt wird. Das Team wird von Reddits Head of International, Tariq Mahmoud, geleitet und soll bis Ende des Jahres um mehr als 150 Prozent wachsen. Unser Team vor Ort arbeitet bereits mit lokalen Unternehmen zusammen, kooperieren mit deutschsprachigen Moderatoren und deren Communities und bauen Partnerschaften mit deutschen Werbekunden auf.

In Deutschland verbringen Reddit User durchschnittlich 27 Minuten pro Tag auf der Plattform. Communitys wie r/de, die 500.000 Mitglieder hat und als Sammelbecken für alle deutschsprachigen Inhalte dient, stehen neben Communitys wie r/mauerstrassenwetten, die als lokales deutsches Pendant zur globalen Community r/wallstreetbets gegründet wurde.

Deutsche Millennials sind auf Reddit mit 38 Prozent besonders stark vertreten, dicht gefolgt von der Generation Z mit 35 Prozent, während 23 Prozent der lokalen Community der Generation X angehören und 4 Prozent Baby Boomer sind. Jeden Monat steuern sie insgesamt 151 Millionen Beiträge, Kommentare und Abstimmungen auf der Plattform bei.

