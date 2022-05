Softwarefehler legt Kartenzahlung in Deutschland lahm

Bereits seit gestern berichten zahlreiche Händler und Kunden über Probleme bei der Kartenzahlung. Das Problem ist noch nicht gelöst.

Nicht in allen, aber in vielen Geschäften in Deutschland ist seit gestern und aktuell weiterhin die Möglichkeit der Kartenzahlung gestört. Betroffen sind Supermärkte, Drogerien, Tankstellen und viele weitere Geschäfte. Der Fehler tritt unabhängig vom genutzten Kartentyp auf. Es ist also egal, ob ihr eine girocard oder Kreditkarte, oder Apple Pay, Google Pay, etc. zum Bezahlen nutzen wollt.

Kartenzahlung scheitert an Softwarefehler

Gegenüber dem SR bestätigte die Sparkasse Saarbrücken bereits gestern, dass es ein technisches Problem gibt, von dem deutschlandweit Kunden aller Banken betroffen sind. Konkret geht es demnach um einen Fehler in der aktuellen Software des Kartenlesers H5000 von VeriFone Systems Inc., nach Herstellerangaben das in Deutschland meistverkaufte Terminal.

Später teilte der Softwareanbieter Huth mit, dass es eine Netzwerkstörung gab. So hieß es: „Aktuell sind Teile des WEAT-Zahlungsverkehrs von einer Netzstörung betroffen“. Die zum Bezahlen eingesetzten Terminals konnten sich daher nicht mit dem Host verbinden. Die Mitteilung wurde allerdings inzwischen wieder gelöscht.

Handlungsanweisung betrifft VeriFone H5000

Der Zahlungsdienstleister Payone teilte heute mit: „Wir verzeichnen, wie auch andere Netzbetreiber, aktuell bundesweit erhebliche Einschränkungen bei der Verarbeitung von Transaktionen bei Kartenzahlungsterminals des Typs H5000 des Herstellers VeriFone“.

Und auch der Finanzdienstleister Concardis bestätigte aktuell die Probleme mit diesem Terminal-Typ. Zudem wies er betroffene Händler an, keinen Neustart der Geräte vornehmen. Die Geräte sollten obendrein fortwährend an Strom und Netzwerk angeschlossen bleiben, damit der Hersteller das Problem lösen könne.

Die Anweisung, die auch weitere EDV-Dienstleister herausgeben, lautet:

Aufgrund einer deutschlandweiten Softwarestörung kommt es derzeit bei allen Netzbetreibern zu erheblichen Einschränkungen in der Nutzung von H5000 Terminals des Hersteller Verifone. Derzeit bitten wir Sie nicht eigenständig an den Geräten einen Neustart vorzunehmen und diese auch unverändert sowohl am Strom wie am Netzwerk angeschlossen zu lassen.

Wann die Probleme vollständig gelöst sein werden, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Im Zweifel sollte man erstmal Bargeld einstecken haben. Die Software von Geldautomaten ist nicht betroffen, der Bezug von Bargeld sollte also problemlos möglich sein.

