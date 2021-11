Songtexte: Spotify startet Lyrics-Funktion für alle

Mit Spotify Lyrics steht allen Spotify Usern seit dieser Woche ein neues Feature zur Verfügung. Die In-App-Funktion, die bisher in 28 Märkten verfügbar war, ermöglicht es jetzt Usern weltweit, Songs auf Spotify mitzusingen. In Zusammenarbeit mit „Musixmatch“ bietet Spotify jetzt direkt in der App für einen Großteil des Musikkatalogs die jeweiligen Songtexte an.

Spotify Lyrics ist für User von Spotify Premium und des werbefinanzierten Spotify in allen Märkten über iOS- und Android-Geräte, Desktop, Spielkonsolen und TV verfügbar. Zudem können User in der mobilen Version über die neue Funktion ausgewählte Songtexte mit ihren Kontakten auf Social Media teilen.

So finden User die Spotify Lyrics-Funktion:

In der mobilen Version: In der „Jetzt spielen”-Ansicht eines Songs vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen. Der Text wird in Echtzeit angezeigt, während der Song abgespielt wird. Um die Lyrics zu teilen, können User auf den „Teilen”-Button am unteren Rand des Bildschirms klicken und die gewünschten Lyrics sowie die Drittanbieter-Plattform auswählen, auf der sie den Text teilen möchten..

In der Desktop-App: Mit einem Klick auf das Mikrofonsymbol in der Liste „Aktuelle Wiedergabe” werden die Lyrics des Songs in Echtzeit während der Wiedergabe angezeigt.

In der TV-App: In der „Jetzt spielen”-Ansicht eines Song auf den „Lyrics-Button” in der rechten Ecke der Schaltfläche klicken und Lyrics aktivieren. Sobald diese Funktion aktiviert ist, werden die Liedtexte auf dem Bildschirm angezeigt.



