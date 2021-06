Neues Sonic soll 2022 den Grundstein für die Zukunft legen

SEGA feiert aktuell das 30. Jubiläum der Sonic-Reihe, hat im Rahmen dessen aber auch verraten, dass wir 2022 ein komplett neues Spiel bekommen. Das hat man erst als „Sonic Rangers“ angekündigt, diesen Namen aber später zurückgezogen.

Es soll ein Open-World-Spiel werden und den Grundstein für die Zukunft der Reihe legen, das hat Takashi Iizuka diese Woche verraten. Sonic Adventures hat das vor 20 Jahren getan und nun steht kommendes Jahr ein Neuanfang für Sonic an.

-->

However, Sonic Adventure laid the foundation for 20 years of Sonic titles after its release, so in the same way I really hope that this new title releasing in 2022 lays the foundation for the following future Sonic titles – that is the idea behind the challenge for the team.