Das ganz neue Sonic zeigt sich im Video

Mit Sonic Frontiers erwartet uns ein komplett neues Sonic, welches einen Open-World-Ansatz wählt. Es war mal als Rangers bekannt, doch SEGA hat den Namen geändert. Das neue Sonic soll den Grundstein für eine neue Sonic-Ära legen.

Erinnert an Spiele wie Zelda: Breath of the Wild oder die Horizon-Reihe, die offene Welt sieht jedenfalls interessant aus. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, ob das zu Sonic passt, aber das war ich bei Zelda auch nicht und es war ein perfektes Match.

-->

Sonic Frontiers wird 2022 erscheinen, wir haben aber noch kein konkretes Datum. Wie man im Videos sieht, sind alle Plattformen dabei, auch die Nintendo Switch. Im Laufe des Monats (Juni) will SEGA nach und nach mehr Details zum Spiel nennen.

Keystone: Microsoft will mit Xbox-Stick den TV erobern Microsoft soll für 2023 eine neue TV-App geplant haben, welche Xbox-Spiele über Cloud-Gaming ermöglicht. Doch das ist noch nicht alles, denn die App wird von neuer Hardware begleitet, denn es kommt auch noch ein erster Xbox-TV-Stick. Laut Windows Central hört…27. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->