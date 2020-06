Sonos veröffentlicht neue App

Sonos hat heute eine neue App veröffentlicht, die man zusammen mit den neuen Produkten im Mai ankündigte. Die neuen Sonos-Lautsprecher werden mit der S2-Firmware ausgeliefert und passend dazu wollte man auch die App überarbeiten.

Neben der neuen App wird Sonos auch die alte App weiterhin anbieten, die sich nun aber „Sonos S1 Controller“ nennt. Ihr findet beide Apps ab sofort bei Apple im App Store und für Android gibt es die Apps nun im Google Play Store.

Man kann S1 und S2 übrigens in Kombination nutzen, aber das bringt Nachteile mit. Wir haben euch in diesem älteren Beitrag erklärt, wie das nun mit der Software und App bei Sonos ablaufen wird. Ich nutze kein Sonos und kann euch daher auch nichts zur neuen App erzählen, probiert sie einfach selbst in Ruhe aus.

