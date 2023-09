Sonos bestätigt Störung

Die Cloud-Dienste von Sonos sind seit den frühen Morgenstunden gestört, sodass das unter anderem Hinzufügen von Musikdiensten und die Musiksuche sowie die Musikwiedergabe nicht möglich sind. Bereits gestern kam es laut Nutzerberichten mit dem Update auf Systemversion 15.8.1 zu Problemen.

Im englischsprachigen Forum gibt es auch Lösungsvorschläge, die betroffene User anwenden können. Sonos arbeitet nach eigenen Angaben bereits an der Behebung des Problems, empfiehlt jedoch zusätzlich, die Sonos-App, sobald möglich, manuell zu aktualisieren. So heißt es:

Cloud-Ausfall – Fehler beim Hinzufügen eines Kontos

Untersuchung – Wir haben ein Problem mit unseren Cloud-Diensten festgestellt und arbeiten an einer Lösung. Bis zur Behebung des Problems kann es zu Problemen beim Auffinden oder Hinzufügen von Musikdiensten kommen. Prüfen Sie unsere Statusseite auf Updates, während wir an der Behebung des Problems arbeiten. In der Zwischenzeit können Sie in der Sonos-App manuell nach Updates suchen und sicherstellen, dass die App auf dem neuesten Stand ist, damit der Katalog der Musikdienste wieder aktualisiert wird.