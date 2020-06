Sonos Move: Neue Farbe und mehr Akku

Sonos hat heute bekannt gegeben, dass man eine neue Farbe vom Sonos Move ins Rennen schickt. Der portable Speaker von Sonos wurde im Sommer 2019 ins Rennen geschickt, wurde bisher allerdings nur in Shadow Black angeboten.

Ab sofort kann man im Online Shop von Sonos auch die Farbe „Lunar White“ vorbestellen. Sie ist laut Sonos ab dem 7. Juli verfügbar und wird dann auch bei Partnern angeboten. Die UVP vom Sonos Move liegt weiterhin bei 399 Euro.

Ein Blick auf Idealo zeigt, dass der Sonos Move ein durchaus preisstabiler Speaker ist und bei der neuen Farbe wird das sicher auch so sein. Was in der Ankündigung von Sonos aber auffällt: Bei der neuen Farbe spricht man von 11 Stunden bei der Akkulaufzeit. Die schwarze Version wird mit 10 Stunden vermarktet.

Hinweis: Die 11 Stunden gibt es auch für die schwarze Version, das wurde mit der Software laut Sonos optimiert.

