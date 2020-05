Sonos Playbar 2 zeigt sich erstmals

Sonos hat vor ein paar Tagen zu einem Event eingeladen, welches kommende Woche stattfinden wird. Wir haben schon spekuliert, dass eine neue Playbar und ein neuer Sub im Anmarsch sein könnten und die Playbar 2 scheint sicher.

Bei Zatz Not Funny hat man ein Bild der Sonos Playbar 2 veröffentlicht und auf diesem sieht man die neue Soundbar in zwei Farben. Was fehlt: Man sieht keinen HDMI-Anschluss auf der Rückseite, aber vielleicht ist der auch irgendwo versteckt oder an einer anderen Stelle (was komisch wäre) angebracht.

Diese Woche gab es außerdem noch eine Meldung, dass die neue Sonos Playbar den Support für Dolby Atmos bekommen soll. Neben der Playbar 2 und einem neuen Sub könnten wir auf dem großen Sonos-Event am 6. Mai noch eine neue Version vom Play:5 sehen und vielleicht gibt es bis dahin weitere Leaks.

