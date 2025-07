Sonos: So will man das Kopfhörer-Problem lösen

Sonos hat sich durch eine neue und schlecht umgesetzte App in eine Krise gestürtzt, aber nicht nur das, ein wichtiges und komplett neues Produkt kommt schlechter als am Anfang geplant an, der Ace.

Das ist der erste Over-Ear-Kopfhörer von Sonos und ehrlich gesagt auch ein echt gutes Modell, aber von der angepielten Million im Jahr ist Sonos weg, jetzt peilt man sogar nur noch etwa 10 Prozent davon an.

Bisher hat man nur 200.000 Einheiten nach dem Launch verkauft und es gibt laut Mark Gurman von Bloomberg daher intern eine Idee, wie man das Problem dieser neuen Sparte in Zukunft angehen könnte.

Das aktuelle Modell soll um 50 Dollar im Preis gesenkt werden und man plant einen neuen, teureren und noch besseren Kopfhörer. Intern sind aber laut Quelle nicht alle im Sonos-Team von dieser Idee überzeugt.

Ich weiß aber nicht, ob das reicht, denn der Sonos Ace ist bereits auf dem Weg zu 400 Euro und ein noch teureres Modell wird das kaum lösen. Mal schauen, Sonos hat größere Ziele, irgendwas muss man tun.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->