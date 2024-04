Sony BRAVIA 2024: Datum für die neuen TVs steht

Auf der Technikmesse Consumer Electronics Show (CES) stellen die Hersteller seit einigen Jahren traditionell zu Jahresbeginn ihre neuen TV-Modelle vor. So zeigten unter anderem LG und Samsung ihre neuen Produktlinien, während der japanische Hersteller Sony wie schon im Vorjahr auf eine umfangreiche Produktpräsentation verzichtete – so viel wurde aber schon verraten: 2024 will man auf Mini-LEDs statt auf OLEDs setzen.

Sony BRAVIA 2024: Das Event steht

Erste Details dazu sollen schon bald präsentiert werden, denn für den 17. April ist das entsprechende Event und die Enthüllung der kompletten TV-Produktpalette geplant, laut Videobezeichnung wird auch das neue Home Audio-Lineup gezeigt.

Auf YouTube ist bereits ein entsprechender Live-Stream online, der Stream ist unten angefügt.

Ich bin schon sehr auf die neuen BRAVIA TV-Modelle gespannt, die Sony uns zeigen wird. Besonders gespannt bin ich auch auf die Mini-LED-Modelle, die nach ersten Berichten im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert wurden.

Einen Blick auf die sogenannte „next-gen miniLED technology“ konnte die Redaktion von FlatpanelsHD in diesem Zusammenhang bereits werfen. Ob die Technologie aber tatsächlich noch in diesem Jahr ihren Weg in die BRAVIA Modellreihe finden wird, wird sich wohl erst im Rahmen der offiziellen Veranstaltung zeigen.

