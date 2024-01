LG OLED TVs: Neue Technologie für 2024 soll altes Problem lösen

Die TV-Hersteller fokussieren sich derzeit auf eine Schwäche bei OLED TVs: Die Helligkeit. OLED gilt als überlegene Technologie, wenn es um Qualität geht, aber vor allem ältere Panels waren in hellen Räumen oft unterlegen. Ein Grund, warum ich bis 2023 zum Beispiel auch lieber mit Mini-LEDs bei TVs unterwegs war.

Doch bei mir kam der Wechsel mit dem Samsung S95C und Samsung Display setzt mit den neuen QD-OLED-Panel für 2024 noch einen drauf. Bis zu 3.000 nits sind damit möglich und LG Display ist darauf vorbereitet und kann bei OLED mithalten.

LG Display: OLED-Panels mit 3.000 nits

Auf der CES 2024 hat man eine neue OLED-Generation mit der „META Technology 2.0“ vorgestellt, die laut LG ebenfalls bis zu 3.000 nits hell werden kann. Und auch die Farbhelligkeit ist mit bis zu 1.500 Nits um über 100 Prozent gesteigert worden.

Den Anfang werden Modelle mit 83 Zoll machen, aber die neuen OLED-Panels wird es auch mit 55, 65 und 77 Zoll geben. LG baut übrigens nicht nur eigene TVs, man verkauft die OLED-Panels auch an andere Hersteller, übrigens auch an Samsung.

Nach diesen zwei Ankündigungen (von Samsung Display und LG Display) auf der CES wundert es mich umso mehr, dass sich Sony bei einem Flaggschiff TV gegen OLED entschieden hat. Man wirbt zwar mit bis zu 4.000 Nits, aber ich habe einen TV mit so einem Panel und Mini-LEDs und das benötigt es eigentlich nicht mehr.

Der Samsung S95C hat ist zwar nicht ganz so hell, hat aber ein besseres Bild. Und wenn der Samsung S95D und kommende OLED TVs von LG noch heller werden, ist die Helligkeit bei OLED TVs (jedenfalls für mich persönlich) gar kein Problem mehr.

Schön, dass sich da in den letzten Jahren so viel getan hat, denn die Helligkeit war für mich ein Problem bei OLED und eben ein Grund dagegen. Die neue Technologie von LG wandert neben den oben genannten Größen für 4K-Panels übrigens auch in zwei 8K-Panels, die dann 77 und 88 Zoll groß sind (8K benötige ich aber nicht).

