Sony erklärt, warum Burning Shores nicht für die PlayStation 4 erscheint

In ein paar Tagen erscheint mit Burning Shores das DLC für Horizon Forbidden West und Sony hat einige überrascht, als man bekannt gab, dass es das DLC nur für die PlayStation 5 und nicht für die PlayStation 4 (wie das Hauptspiel) gibt.

Zum einen will man damit sicher zeigen, dass die PS4-Ära jetzt endlich vorbei ist, aber es hat auch einen technischen Grund, denn Guerilla hat den Himmel und genau genommen die Wolken überarbeitet und dafür benötigt es die PS5-Power.

In einem Blogeintrag erklärt das PlayStation-Team, was hinter der Technik steckt und wie das Voxel-Wolken-Rendering funktioniert. Es gibt übrigens auch ein neues Video, in dem die Entwickler erklären, wie man sich auf das DLC vorbereiten kann.

Kurz: Beendet das Hauptspiel und auch die letzte Mission. Und ja, Lance Reddick alias Sylens wird die Geschichte der Erweiterung einleiten, das wird sicher emotional.

Kommt jetzt die neue PlayStation 5 von Sony? Sony dürfte noch in diesem Jahr eine neue Version der PlayStation 5 auf den Markt bringen, die zwar im Kern die gleiche Hardware bietet, aber bei den Kosten weiter optimiert […]29. März 2023 JETZT LESEN →

-->