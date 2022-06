Sony schickt Morbius nach Meme-Hype wieder ins Kino

Mit Morbius wollte Sony an den gigantischen Erfolg von Spider-Man anknüpfen und noch einen Film im Spider-Man-Universum etablieren. Doch man ist mit Morbius am Ende gescheitert und bekam schlechte Kritiken und wenig Umsatz an der Kasse.

Mittlerweile kann man Morbius online kaufen und in der Regel wäre das Thema mit dem digitalen Release abgehakt. Allerdings entwickelte sich Morbius im Mai dann immer wieder zu einem Meme und landete sogar ab und zu in den Twitter-Trends.

Das ist für Sony genug Anlass, um Morbius erneut ins Kino zu bringen, wie man bei Comicbook berichtet. Wenn ich das richtig sehe, ist das aber eher ein Comeback in den USA, global konnte Sony die Kinos dieser Welt wohl nicht mehr überzeugen.

