Marvel Studios: Neuer Doctor Strange noch im Juni bei Disney+

In der Pandemie hat Disney einige Filme direkt zum Start bei Disney+ veröffentlicht und manche Filme landeten sehr schnell beim Streamingdienst. Doch das Kino ist zurück und erholt sich und daher legt auch Disney den Fokus stärker auf das Kino.

Daher wundert es mich, dass man Doctor Strange in the Multiverse of Madness schon ab dem 22. Juni bei Disney+ streamen kann. Das hat man in den Highlights für Juni nicht verraten und ich hätte auch noch nicht so früh damit gerechnet.

Am 8. Juli startet der neue Thor in den Kinos, vielleicht wird es dort Anspielungen geben, die Filme sind ja oft verknüpft. Mit dieser Ankündigung hat sich Disney jetzt aber auch die physischen Verkäufe kaputt gemacht, die am 16. Juni starten.

Das zeigt, dass Disney+ mittlerweile deutlich wichtiger ist.

