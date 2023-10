Sony Pictures Core: Auf dem Weg zu einem neuen Streamingdienst?

Sony hat zwar ein breites Portfolio an Serien und Filmen, aber ist im Gegensatz zur Konkurrenz noch nicht so wirklich in den Streamingmarkt eingestiegen. Man bietet die Inhalte lieber zum Kauf für andere Dienste an und verdient damit etwas Geld.

Doch Sony hat durchaus Interesse an diesem Markt und startete daher vor etwas mehr als zwei Jahren „Bravia Core“ für die Smart TVs von Sony. Das ist nicht mit Netflix zu vergleichen, die neue Lösung von Sony geht aber eher in diese Richtung.

Aus Sony Bravia Core wird jetzt Sony Pictures Core, man streicht also das Bravia-Branding und stellt sich damit direkt breiter auf. Sony Pictures Core landet auf der PlayStation 4 und 5 zum Start und bietet ein breites Portfolio an Sony-Filmen an.

Diese wird man kaufen können, teilweise auch exklusiv und kurz nach dem Kino, noch bevor sie bei anderen Anbietern zu finden sein werden. Das Angebot kommt auch nach Deutschland und Gran Turismo wird schon bald den Anfang machen.

Sony Pictures Core und das PlayStation-Abo

So, jetzt kommt der spannende Part: Mit PlayStation Plus Premium gibt es eine kleine aber feine Auswahl von 100 Filmen dazu. Weitere Filme und „Vorteile“ sind laut Sony aber auch noch geplant. Ist das der Anfang von einem größeren Plan?

Sehen wir im nächsten Schritt eine App für Sony Pictures Core für den Apple TV und andere Smart TVs? Wird man mit PlayStation Plus Premium irgendwann eine ähnliche Auswahl wie bei anderen Anbietern über eine Sony-App sehen können?

Es ist ein Anfang und es geht mit einer App für die eigene Konsole und einer sehr kleinen Auswahl für das PlayStation-Abo los, aber es wäre durchaus möglich, dass Sony das nach und nach ausbaut und da eine ganz eigene Lösung geplant hat.

