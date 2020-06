Sony PlayStation 4: The Last of Us Part II knackt Rekord

Sony hat diese Woche bekannt gegeben, dass The Last of Us Part II kurz vor der PlayStation 5 nochmal einen Rekord für die PlayStation 4 aufgestellt hat. So schnell hat sich bisher noch kein PlayStation-Spiel in den ersten Tagen verkauft.

Was heißt das in Zahlen? Zwischen dem 21. und 26. Juni wurden über 4 Millionen Einheiten vom Spiel verkauft. Das hat noch kein exklusives PS4-Spiel geschafft. The Last of Us Part II für die PS4 kostet knapp 60 Euro auf Amazon.

Bei der Aufmerksamkeit in den Medien und den extrem guten Bewertungen ist das nicht unbedingt überraschend, denn obwohl die Nachfrage nach der PS4 doch so langsam zurückgeht, so ist die Konsole mit über 110 Millionen verkauften Einheiten weit verbreitet und Sony blickt auf eine verdammt große Zielgruppe.

