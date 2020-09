Sony PlayStation 5: Event für Preis und Datum steht wohl an

Sony hat zum PlayStation-Event am 16. September um 22 Uhr deutscher Zeit eingeladen. Es wird ein „PlayStation 5-Showcase“ geben und Sony will uns „einen weiteren Blick auf einige der großartigen Spiele gewähren, die zusammen mit der PS5 (und nach ihrer Veröffentlichung) auf den Markt kommen“.

PlayStation 5: Preis und Datum erwartet

Eins dürfte aber auch klar sein: Sony wird in den 40 Minuten nicht nur über Spiele sprechen, wir werden mit Sicherheit auch den Preis und das Datum für die PS5 und die digitale Version bekommen. Microsoft hat diese Woche vorgelegt und auf einmal kündigt Sony ein neues PlayStation-Event am Wochenende an?

Wir kennen die Preise und das Datum der kommenden Xbox-Generation und nun kann Sony mit den Details zur PlayStation 5 kontern. Sony hat auch keine andere Wahl, denn am 22. September startet der Vorverkauf der Xbox Series X und Xbox Series S und es würde mich wundern, wenn die PlayStation 5 nicht kurz davor oder kurz danach startet – lange wird man Microsoft das Feld beim Vorverkauf nicht überlassen.

