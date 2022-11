Sony bestätigt: PlayStation 6 kommt nicht vor 2028

Sony ist aktuell ein aktiver Gegenspieler im Activision Blizzard-Deal und versucht gegen Microsoft zu argumentieren. Passend dazu gab es diese Woche ein langes Dokument, in dem man auch über die „nächste Generation“ der PlayStation spricht.

Dieses Dokument kann man öffentlich lesen, allerdings ist die Stelle mit dem Datum für die PlayStation 6 geschwärzt. Ich bin mir sicher, dass das noch ans Licht kommt und wir rechen die Info dann nach, aber es gibt hier noch einen anderen Hinweis.

By the time SIE launched the next generation of its PlayStation console (which is likely to occur around ___), it would have lost access to Call of Duty and other Activision titles, making it extremely vulnerable to consumer switching and subsequent degradation in its competitiveness.