Sony PlayStation und die Pläne für Cloud-Gaming

Gestern startete die Preview für das Cloud-Gaming auf der PlayStation 5, welches Sony vor ein paar Wochen ankündigte. Die Idee ist, dass man Spiele in 4K auf der Konsole streamen kann, allerdings nur, wenn man ein passendes Abo dafür besitzt.

Sony hat größere Pläne für Cloud-Gaming

Doch Sony hat größere Pläne für Cloud-Gaming und laut Tom Henderson wird das Projekt mit dem Codenamen „Cronos“ auch schon seit 5 Jahren entwickelt. Ziel sind wohl 28 Rechenzentren auf der Welt, die in 15 Städten aufgebaut werden.

Aktuell findet die Testphase statt, das Ziel von Sony sei es jedoch, dass man bis März 2024, also noch im aktuellen Geschäftsjahr, online geht. Die Frage ist aber weiterhin, was Sony genau plant, also ob das (Cloud) PS5-exklusiv bleiben wird.

Ende des Jahres kommt ein neuer Handheld für die PlayStation 5, der zwar nur mit Remote Play angekündigt wurde, aber dessen Ankündigung vor den Cloud-Plänen stattfand. Es würde mich wirklich wundern, wenn dieser Handheld nicht für die Cloud entwickelt wurde. Schauen wir mal, weitere Details sollen ja 2023 folgen.

