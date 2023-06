Projekt Q: Offizielle und inoffizielle Details zum neuen PlayStation-Handheld

Es hat sich bereits angedeutet und Sony hat letzte Woche im Rahmen des großen PlayStation Showcase auch neue Hardware angekündigt. Dazu gehört Projekt Q, ein neuer Handheld. Allerdings gibt es hier wie erwartet einen (großen?) Nachteil.

Der Handheld ist nur für Remote Play gedacht, man benötigt also eine PlayStation 5 und immer gutes Internet. Wer hofft, dass er auf dem 8 Zoll großen Display auch offline Spiele zocken kann, der wird enttäuscht sein, denn das ist nicht möglich.

Sony nennt den Handheld derzeit noch „Projekt Q“ und hat keine weiteren Details genannt. Tom Henderson hat aber direkt nachgelegt und verraten, dass man mit 3-4 Stunden Akkulaufzeit rechnen kann und ein Release im November ansteht.

Am Ende ist das also ein DualSense-Controller mit einem 8 Zoll HD-Display in der Mitte. Wer auf eine neue PlayStation Vita gehofft hat, wird damit nicht zufrieden sein, aber ich bin dennoch gespannt, denn entscheidend ist vor allem der Preis.

