Sony startet frische Sommer-Angebote im PlayStation Store

Sony hat eine neue Aktion im PlayStation Store gestartet, die sich „Angebote zur Jahreshälfte“ nennt. Klingt so, als ob dem Marketingteam die Ideen ausgingen, aber ist ja am Ende auch egal, Hauptsache es gibt wieder reduzierte PS4/PS5-Spiele.

Mit dabei sind Tiny Tinas Wonderlands, Assassin’s Creed Valhalla Deluxe, FIFA 22, Sekiro: Shadows Die Twice, Battlefield 2042, Far Cry 6, Call of Duty: Modern Warfare, Deathloop, DayZ, Diablo 3: Eternal Collection und viele weitere Spiele.

-->

Denkt wie immer an einen Preisvergleich vor dem Kauf eines Spiels, es sind einige Blockbuster dabei, die auch als physische Version bereits günstig zu haben sind (Tiny Tinas Wonderlands gibt es zum Beispiel bei Amazon schon für unter 50 Euro).

Eine Übersicht der aktuellen Angebote findet ihr jetzt im PlayStation Store.

Neue PlayStation-Hardware? Sony kündigt Showcase-Event an Bei Sony stehen derzeit mehrere Produktankündigungen im Raum, diese Woche war von drei neuen Headsets und zwei Monitoren die Rede. Außerdem haben wir letzte Woche über einen möglichen Pro-Controller für die PlayStation 5 berichtet. Sony Showcase kommende Woche In beiden…22. Juni 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->