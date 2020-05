Sony Xperia 1 II kommt in Europa an

Sony wird das Xperia 1 II ab morgen in Japan anbieten, allerdings gibt es weiterhin keine offizielle Ankündigung für die restlichen Länder. Nun deutet sich aber an, dass es auch bei uns bald (vielleicht noch diese Woche?) losgehen wird.

In den USA kann man es seit dieser Woche bei B&H vorbestellen und in den Niederlanden ist es seit dieser Woche bei Belsimpel gelistet. Allerdings gibt der Online Shop eine Lieferzeit von 4 Wochen beim Sony Xperia 1 II an.

Sony Xperia 1 II + Sony WH-1000XM3?

Interessant ist, dass wir in den Niederlanden wohl eine Aktion sehen werden, bei der man den Sony WH-1000XM3 als Vorbesteller geschenkt bekommt. Dieses Bundle gab es auch beim Sony Xperia 1, allerdings nicht in Deutschland. Bei einer UVP von 1199 Euro wäre das aber gar keine schlechte Aktion.

Außerdem kommt auch bald der Nachfolger auf den Markt.

Mal schauen, wann der offizielle Startschuss von Sony fällt, aber ich denke, dass die Auslieferung dann erst im Juni stattfinden wird. Damit hält sich Sony zwar an die offizielle Angabe (Q2 2020), aber die Ankündigung liegt nun schon drei Monate zurück. Daran könnte man bei Sony in Zukunft wirklich mal arbeiten.

