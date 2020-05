Sony Xperia 1 II startet diese Woche in Japan

Es tut sich was, denn Sony bereitet sich endlich auf den Marktstart vom Xperia 1 II vor. Angekündigt wurde das Android-Flaggschiff vor drei Monaten, in Japan wird man es nun am kommenden Freitag (22. Mai) beim ersten Netzbetreiber erwerben können. Entdeckt wurde die Pressemitteilung vom XperiaBlog.

Ich habe gestern bereits spekuliert, dass es bald losgehen wird, da Sony letzte Woche den ersten Werbeclip auf YouTube veröffentlicht hat. Das war also kein Zufall und das Marketing ist angelaufen. Stellt sich nur die Frage: Wie sieht es mit einer internationalen Verfügbarkeit außerhalb vom Heimatmarkt aus?

Auf der deutschen Produktseite steht mittlerweile „In Kürze lieferbar!“ und ich gehe mal davon aus, dass wir das Sony Xperia 1 II ebenfalls im Mai, oder direkt Anfang Juni sehen werden. Die UVP liegt bei 1199 Euro und ich bin gespannt, ob man eine Aktion für die Käufer der ersten Stunden haben wird.

Sony Xperia 1 II Produktvideo

