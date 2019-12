Sony Xperia: Ab 2020 mit Loch im Display?

Das neue Jahr steht vor der Tür und mit diesem auch direkt zum Start ein ganzer Schwung an neuen Flaggschiffen, denn in gut zwei Monaten findet der MWC in Barcelona statt. Sony dürfte wie immer vor Ort sein und wir rechnen wie in den letzten Jahren mit einem neuen Android-Flaggschiff für das Jahr.

Patentanträge von 2019 deuten nun darauf hin, dass Sony kommendes Jahr endlich auch mal den Schritt zu noch dünneren Displayrändern gehen wird. Wie es scheint, könnte der Rand unten aber noch etwas dicker bleiben, oben soll er dafür aber komplett verschwinden. Doch wohin wandert die Frontkamera?

Sony Xperia 2020: Loch im Display

Während Sony in diesem Jahr den Rand (zum Beispiel beim Xperia 10) oben recht dick gelassen hat, so wird er 2020 womöglich verschwinden und wir bekommen ein Loch im Display. Sony könnte also den Weg von Samsung gehen und dazu einer der weniger Hersteller bleiben, der nie eine Notch benutzt hat.

Gut möglich, dass der Nachfolger vom Sony Xperia 1 ein Loch in der Mitte des Displays haben wird, das scheint der Weg von Sony zu sein. Man ist damit zwar ein gutes Jahr zu spät dran, aber immerhin dürfte 2020 der Schritt zu folgen. Das entsprechende Patent dazu hat LetsGoDigital entdeckt.

Ich bin auf das neue Xperia-Flaggschiff von Sony gespannt, denn man hat sehr viel richtig gemacht in den letzten zwei Jahren und wenn man wie 2019 vorgeht, dann wird es 2020 das einzige Highend-Modell bleiben (vielleicht kommt wieder eine kompaktere Version zur IFA). Es hat sich auch schon in einem Benchmark angedeutet und ich rechne dann sehr bald mit einem Leak von OnLeaks.

Ein Loch im Display, eine Version mit 5G, es sieht so aus, als ob Sony aufholt und ich hoffe, dass wir in zwei Monaten ein spannendes Flaggschiff sehen werden.

