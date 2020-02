Sony zeigt neues Xperia-Smartphone für Einsteiger

Sony möchte das Xperia L4 ab April für knapp 200 Euro in Schwarz und Blau in Deutschland anbieten. Wir werden in den nächsten Tagen sicher noch das neue Flaggschiff für 2020 sehen, doch das Einsteiger-Modell macht den Anfang.

Das Sony Xperia L2 besitzt ein 6,2 Zoll großes HD-Dispplay (720p), ein MediaTek Helio P22, 3 GB RAM und 64 GB interner Speicher, den man erweitern kann. Dazu kommt eine Triple-Kamera mit 13 MP (Hauptkamera) + 5 MP (Ultraweitwinkel) + 2 MP (Tiefensensor). Der Akku ist mit 3.580 mAh sehr solide ausgestattet.

Der Fingerabdrucksensor ist an der Seite, es gibt einen 3,5-mm-Anschluss und die üblichen Standards wie Bluetooth 5, NFC und WLAN (802.11ac). Vermutlich wollte man das Gerät „weg“ haben, damit man sich auf der Pressekonferenz kommende Woche voll und ganz das neue Xperia-Spitzenmodell konzentrieren kann.

Sony Xperia 2020: Aktuelle Gerüchte im Video

