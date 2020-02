Sony Xperia-Flaggschiff 2020: Der Stand der Gerüchte

Sony wird im Februar vermutlich einen Nachfolger für das Xperia 1 vorstellen und wir haben auch schon ein mögliches Datum: Den 24. Februar. Man ist also wie so oft auf dem Mobile World Congress vor Ort und hat ein neues Flaggschiff dabei.

In den letzten Wochen gab es bereits erste Spezifikationen und mögliche Bilder vom neuen Xperia-Flaggschiff und heute will ich die Meldungen der letzten Tage und Wochen zusammenfassen und euch einen kurzen Überblick geben.

Sony Xperia 2020: Aktuelle Gerüchte im Video

Sony Xperia 2020: Wie heißt es?

Einen Namen für das neue Spitzenmodell von Sony haben wir noch nicht, letztes Jahr gab es mit dem Xperia 1 einen Neuanfang. Ein Xperia 2 wird es wohl nicht, denn es gibt das Xperia 5 und eine kleinere Zahl bedeutet wohl kleineres Modell.

Da das neue Spitzenmodell jedoch 168,2 x 71,6 x 8,1 mm groß sein soll, ist es so groß wie das Xperia 1 und daher könnten wir ein Xperia 1.1 oder Xperia 1 (2020) sehen. Vielleicht wird es auch einen komplett neuen Namen geben.

Sony Xperia 2020: Die Spezifikationen

Das neue Xperia-Flaggschiff wird ein etwas kantigeres Design bekommen und der Rand oben wird endlich dünner. Eine Loch oder eine Notch gibt es aber nicht, Sony hat aber wohl Stereo-Lautsprecher verbaut. Der Fingerabdrucksensor ist auf der Seite und natürlich gibt es eine IP68-Zertifizierung, NFC und Co.

6,6 Zoll großes OLED-Display (21:9, 4K)

Snapdragon 865 mit 6 oder 8 GB RAM

5G (vielleicht auch mit 4G-Version)

12 + 12 + 48 Megapixel Kamera

Vierte ToF-Kamera

Akku mit 3500+ mAh

Sony Xperia 2020: Wann kommt es?

Das Event am 24. Februar ist offiziell, das Sony Xperia 2020 könnte im März oder April kommen. Oder es kommt deutlich später, denn das Xperia 1 wurde auch auf dem MWC gezeigt, kam aber erst im Juni nach Deutschland. Bei Sony kann man das nie so genau sagen, es wird aber sicher eine Weile dauern.

Das Xperia 5 kam übrigens deutlich schneller auf den Markt, da benötigte Sony gut einen Monat. Ich würde daher einfach mal spekulieren und behaupten, dass wir das neue Spitzenmodell im April im deutschen Einzelhandel sehen werden.

Sony Xperia 2020: Was kostet es?

Das Sony Xperia 5 startete zwar bei 799 Euro, doch es ist auch das „kompakte“ Flaggschiff von Sony und da wird es womöglich zur IFA ein neues Modell geben. Das Sony Xperia 1 startete bei 949 Euro, daher rechne ich beim neuen Modell ebenfalls mit 950 oder vielleicht sogar auch direkt mit 999 Euro.

Sony Xperia 2020: Meine Einschätzung

Sony hat 2018 und 2019 eine sichtbare Entwicklung durchgemacht, aber man rennt der Konkurrenz vermutlich auch 2020 weiterhin hinterher. Man baut gute und solides Smartphones, aber Extras wie 120 Hz werden wir bei Sony nicht sehen.

Das neue Design gefällt mir, sehr gut sogar. Aber falls man sich bei Preis für 950 bis 1000 Euro entscheiden sollte, wäre das nicht die beste Wahl. Falls Sony keinen Ladenhüter haben möchte, dann muss man über den Preis angreifen.

Sony wird es 2020 weiterhin sehr schwer haben und die Mobilfunksparte könnte weiterhin rote Zahlen schreiben, trotzdem bin ich gespannt, was man uns in 20 Tagen auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorstellen wird.

