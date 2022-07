Sony zeigt 7 neue PlayStation-Spiele

Sony hat gestern mal wieder eine überraschende Aktion für Indie-Spiele gestartet, die man nicht groß angekündigt hat und für die es kein Event gab. Am Nachmittag hat man einfach so sieben kommende Spiele für die PlayStation 4 & 5 gezeigt.

Falls ihr es eilig habt und euch nur einen kurzen Überblick verschaffen wollt, dann gibt es jetzt auch ein kurzes Video, welches alle kommenden Indie-Spiele in etwas mehr als einer Minute zusammenfasst. Und weitere Trailer gibt es weiter unten.

-->

Inscryption ist ein ganz neues Spiel, es gibt aber noch kein Datum:

Cursed to Golf erscheint am 18. August für PS4 und PS5:

The Tomorrow Children erwartet euch am 6. September:

Signalis wird ab dem 27. Oktober für die PS4 erhältlich sein:

Cult of the Lamb erwartet euch schon am 11. August:

SCHiM ist auch ganz neu, kommt allerdings erst 2023:

Sea of Stars schließt sich da an und kommt ebenfalls erst 2023:

Spider-Man, Deathloop und mehr: Neue Angebote im PlayStation Store Sony hat mal wieder neue Angebote im PlayStation Store online gestellt und da so langsam wohl die Ideen für Aktionen ausgehen, nennt man es nur „Juli-Angebote“. Mit dabei sind Spider-Man, NBA 2K22, Assassin’s Creed The Ezio Collection, Gang Beasts, Deathloop,…7. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->